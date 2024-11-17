Япония присоединится к военным учениям США в Австралии

Военные Японии присоединятся к совместным регулярным учениям австралийских и американских солдат в Дарвин на севере Австралии.

Военные Японии присоединятся к совместным регулярным учениям австралийских и американских солдат в Дарвине на севере Австралии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Японии Гэном Накатани.

"Сегодня мы объявляем, что служащие Амфибийной бригады быстрого развертывания Японии будут периодически дислоцироваться в Австралии", - заявил Марлз.

Он также отметил, что более активные тренировки военных трех стран дают "по-настоящему фантастическую возможность для совместной обороны".

Остин со своей стороны выразил уверенность, что США предоставят возможности, предусмотренные оборонным партнерством AUKUS (Австралия, Британия и США): оно предусматривает продажу США для Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia, а также строительство нового класса субмарин.

В Дарвине по шесть месяцев в году располагаются 2 тыс. морских пехотинцев США.

Напомним, что это 14-я подобная встреча с участием трех стран. На предыдущей в июне в Сингапуре встрече стороны выражали беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском море.