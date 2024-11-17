О нас

Япония присоединится к военным учениям США в Австралии

Япония присоединится к военным учениям США в Австралии Военные Японии присоединятся к совместным регулярным учениям австралийских и американских солдат в Дарвин на севере Австралии.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 14:04
Япония присоединится к военным учениям США в Австралии

Военные Японии присоединятся к совместным регулярным учениям австралийских и американских солдат в Дарвине на севере Австралии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Японии Гэном Накатани.

"Сегодня мы объявляем, что служащие Амфибийной бригады быстрого развертывания Японии будут периодически дислоцироваться в Австралии", - заявил Марлз.

Он также отметил, что более активные тренировки военных трех стран дают "по-настоящему фантастическую возможность для совместной обороны".

Остин со своей стороны выразил уверенность, что США предоставят возможности, предусмотренные оборонным партнерством AUKUS (Австралия, Британия и США): оно предусматривает продажу США для Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia, а также строительство нового класса субмарин.

В Дарвине по шесть месяцев в году располагаются 2 тыс. морских пехотинцев США.

Напомним, что это 14-я подобная встреча с участием трех стран. На предыдущей в июне в Сингапуре встрече стороны выражали беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском море.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 12:25
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi