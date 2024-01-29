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Япония приостановила финансирование БАПОР

Япония приостановила финансирование БАПОР Япония решила приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению группировки ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года
Другие страны
29 января 2024 г. 05:22
Япония приостановила финансирование БАПОР

Япония решила приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению группировки ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении японского министерства иностранных дел.

"Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористическому нападению на Израиль 7 октября прошлого года, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. - В ответ на это мы решили приостановить дополнительное финансирование агентства, пока БАПОР проводит расследование и готовит ответ на соответствующие обвинения".

Ранее некоторые страны, включая Францию, Великобританию, Канаду, США и ФРГ, также объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить несколько сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya BMT-nin fələstinli qaçqınlara dəstək agentliyinə maliyyə ayırmasını dayandırıb

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