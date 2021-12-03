Япония приостановила действие уже выданных виз из-за "омикрон"-штамма

Власти Японии приостановили действие выданных недавно виз в рамках ужесточения въездных ограничений из-за угрозы распространения "омикрон"-штамма коронавируса.

Власти Японии приостановили действие выданных недавно виз в рамках ужесточения въездных ограничений из-за угрозы распространения "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Япония с 8 ноября смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и возобновила процесс оформления новых виз. Однако уже 30 ноября власти были вынуждены отменить эти послабления из-за угрозы распространения "омикрон"-штамма. По данным Kyodo, с 2 декабря действие всех выданных в этот промежуток времени новых виз было приостановлено по крайней мере на один месяц.

29 ноября власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Вслед за этим в среду Минтранс призвал авиакомпании до конца декабря приостановить осуществление новых бронирований на международные рейсы в страну. Предполагалось, что эта мера должна была затронуть и японских граждан. В тот же день японские власти из-за угрозы омикрон-штамма полностью запретили въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Помимо этого, был усилен пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов, 27 из которых были добавлены в данный список из-за омикрон-штамма.

Однако решение Минтранса вызвало острую критику со стороны японских граждан, и уже на следующий день запрос к авиакомпаниям был отозван. Премьер-министр Фумио Кисида, комментируя сложившуюся ситуацию, признал, что озвученные Минтрансом требования вызвали замешательство у граждан, и распорядился сделать все необходимое для того, чтобы соотечественники могли вернуться в страну.

В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам.