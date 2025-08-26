Япония приобретет четыре БПЛА для Береговой охраны

Правительство Японии в 2026 году планирует закупить четыре беспилотных летательных аппаратов SeaGuardian для Береговой охраны (JCG) для усиления наблюдения за морскими и прибрежными районами.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan times со ссылкой на источники.

В настоящее время три подразделения ведут круглосуточный мониторинг, базируясь в аэропорту Китакюсю. К 2028 финансовому году планируется увеличить флот SeaGuardian до девяти единиц.

Береговая охрана также планирует приобрести два больших патрульных корабля и среднеразмерный реактивный самолет.

Бюджетный запрос JCG достиг рекордной суммы в 317,7 млрд иен ($2,15 млн), что на 14% больше первоначального бюджета организации на 2025 финансовый год.