Япония приобретет четыре БПЛА для Береговой охраны

Правительство Японии в 2026 году планирует закупить четыре беспилотных летательных аппаратов SeaGuardian для Береговой охраны (JCG) для усиления наблюдения за морскими и прибрежными районами.
Как передает Report, об этом сообщает The Japan times со ссылкой на источники.
В настоящее время три подразделения ведут круглосуточный мониторинг, базируясь в аэропорту Китакюсю. К 2028 финансовому году планируется увеличить флот SeaGuardian до девяти единиц.
Береговая охрана также планирует приобрести два больших патрульных корабля и среднеразмерный реактивный самолет.
Бюджетный запрос JCG достиг рекордной суммы в 317,7 млрд иен ($2,15 млн), что на 14% больше первоначального бюджета организации на 2025 финансовый год.