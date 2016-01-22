Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в пятницу объявил о том, что Япония приняла решение об отмене санкций против Ирана. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

После снятия санкций страны смогут подписать соглашение об инвестициях, договоренность о котором была достигнута во время визита главы МИД Японии Фумио Кисиды в Иран в октябре 2015 года. Это откроет японским компаниям дорогу на рынок Ирана, будет стимулировать их инвестиции в газо- и нефтедобывающую отрасль этой страны. Банки двух стран получат возможность открывать филиалы и заключать контракты на валютный обмен.

Кроме того, как ожидается, Япония постарается восстановить свои позиции в освоении одного из богатейших на Ближнем Востоке месторождений нефти Азадегана. Его запасы оцениваются в 26 млрд. баррелей. В 2004 году Япония получила 75% концессии на разработку месторождения, но после введения санкций против Ирана в 2010 году вышла из проекта.

Иран 16 января избавился от большинства санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. ЕС и США подтвердили снятие с Ирана своих экономических и финансовых санкций.