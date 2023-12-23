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Япония приняла рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Япония приняла рекордный оборонный бюджет на 2024 год Япония увеличила свой оборонный бюджет до рекордного уровня в 2024 году. Правительство приняло такое решение из-за растущей угрозы со стороны Китая и России.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 06:38
Япония приняла рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Япония увеличила свой оборонный бюджет до рекордного уровня в 2024 году. Правительство приняло такое решение из-за растущей угрозы со стороны Китая и России.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo News, Япония потратит рекордные 56 миллиардов долларов на оборону в 2024 году. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году. Решение было принято в рамках пятилетнего плана модернизации обороны страны.

В бюджете также предусмотрены средства на развитие новых возможностей поражения целей на территории противника.

Следует отметить, что начиная с 2024 года средства, полученные от повышения корпоративного и подоходного налога, а также налогов на некоторые потребительские товары, будут направлены на расширение обороноспособности страны. Кроме того, оставшиеся средства резервного фонда, которые в основном предназначены для стихийных бедствий и не требуют одобрения парламента на расходование, можно будет использовать в оборонных целях.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya müdafiə büdcəsini rekord dərəcədə artırıb

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