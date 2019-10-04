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Япония пригласит на встречу глав МИД G20 еще девять стран

​Япония пригласит на встречу глав МИД G20 еще девять стран

Правительство Японии пригласит на встречу министров иностранных дел G20, которая пройдет в городе Нагоя с 22 по 23 ноября, представителей еще девяти государств в качестве гостей. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении японского внешнеполитического ведомства.

На заседание будут приглашены Вьетнам, Египет, Испания, Нидерланды, Новая Зеландия, Сенегал, Сингапур, Таиланд и Чили.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 прошел 28-29 июня в Осаке и стал первым форумом такого рода на территории страны.

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