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Япония предоставит шести странам военную помощь на 34,2 млн долларов

Япония предоставит шести странам военную помощь на 34,2 млн долларов Правительство Японии планирует в 2024 финансовом году (завершится 31 марта 2025 года) выделить в общей сложности 5 млрд иен (более 34,2 млн долларов) на военную помощь шести странам - Вьетнаму, Джибути, Индонезии, Монголии, Папуа-Новой Гвинее и Филиппинам
Другие страны
28 августа 2023 г. 09:40
Япония предоставит шести странам военную помощь на 34,2 млн долларов

Правительство Японии планирует в 2024 финансовом году (завершится 31 марта 2025 года) выделить в общей сложности 5 млрд иен (более 34,2 млн долларов) на военную помощь шести странам - Вьетнаму, Джибути, Индонезии, Монголии, Папуа-Новой Гвинее и Филиппинам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

Кроме того, этим странам также предполагается поставить системы космической связи, радары и сторожевые катера, оборудование для военных портов.

Помощь будет выделяться на льготных условиях, ее сумма будет возрастать. Для координации этой деятельности в японском МИД предполагается создать специальную группу из 10 человек.

Страны - получатели японской помощи, как отмечает газета, имеют важное геополитической значение для Токио, в частности, с точки зрения сдерживания Китая. Помимо этого, в Джибути находится опорный пункт японских ВМС.

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Версия на английском языке Japan to provide $34.2M in military aid to six countries

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