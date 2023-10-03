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Япония предоставит Micron субсидию на $1,3 млрд для производства самых передовых чипов

Япония предоставит Micron субсидию на $1,3 млрд для производства самых передовых чипов Правительство Японии во вторник одобрило выделение субсидий на сумму ¥192 млрд ($1,3 млрд) американской Micron Technology для налаживания производства передовых микрочипов на заводе в Хиросиме.
Другие страны
3 октября 2023 г. 20:02
Япония предоставит Micron субсидию на $1,3 млрд для производства самых передовых чипов

Правительство Японии во вторник одобрило выделение субсидий на сумму ¥192 млрд ($1,3 млрд) американской Micron Technology для налаживания производства передовых микрочипов на заводе в Хиросиме.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Как пояснил министр экономики Ясутоси Нисимура, эти субсидии помогут Micron установить оборудование для фотолитографии в глубоком ультрафиолете от голландской фирмы ASML Holding, которые необходимы для производства самых передовых чипов. По его словам, такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Компания рассчитывает начать производство на этом заводе в 2025 году.

Выделенная японским правительством Японии финансовая поддержка покрывает почти 40% инвестиционных планов Micron в Японии. Micron еще в мае этого года объявила о намерении инвестировать $3,7 млрд в налаживание производства микрочипов в Японии после того, как бизнес компании в Китае оказался под угрозой. В апреле нынешнего года Управление по вопросам кибербезопасности Китая объявило о начале расследования в отношении американского производителя полупроводников. Китайские власти заявили тогда, что продукты Micron, поставляемые в Китай, могут нести скрытую угрозу национальной безопасности, учитывая, что технологии американской компании используются в «критически важной» телекоммуникационной инфраструктуре КНР.

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Версия на английском языке Japan to provide $1.3B in subsidies to Micron to produce cutting-edge chips

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