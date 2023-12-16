Япония предоставит Индонезии большой патрульный корабль

Япония предоставит Индонезии большой патрульный корабль стоимостью около 9 млрд иен ($63,3 млн), который будет использовать индонезийская береговая охрана.

Япония предоставит Индонезии большой патрульный корабль стоимостью около 9 млрд иен ($63,3 млн), который будет использовать индонезийская береговая охрана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшейся в Токио встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Корабль будет построен на японской верфи. Ожидается, что это укрепит возможности береговой охраны Индонезии по обеспечению соблюдения морского законодательства. Также за счет повышения безопасности на море береговая охрана сможет лучше реагировать на вызовы азиатского региона и международного сообщества.

Кисида и Видодо также обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, включая экономику, энергетику и экологию.