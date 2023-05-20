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Япония предоставит Бразилии кредит для поддержки здравоохранения

Япония предоставит Бразилии кредит для поддержки здравоохранения Япония предоставит Бразилии кредит в размере 30 млрд иен (217 млн долларов) на поддержку здравоохранения и других сфер.
Другие страны
20 мая 2023 г. 09:20
Япония предоставит Бразилии кредит для поддержки здравоохранения

Япония предоставит Бразилии кредит в размере 30 млрд иен (217 млн долларов) на поддержку здравоохранения и других сфер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский МИД по итогам встречи премьер-министра и президента двух стран Фумио Кисиды и Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Хиросиме.

Стороны договорились смягчить визовые требования к владельцам бразильских паспортов, исключив необходимость получения краткосрочных виз для поездок в Японию. Лидеры двух стран обсудили другие проблемы, включая ситуацию в Украине и в Восточной Азии.

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