Япония предоставит Бразилии кредит для поддержки здравоохранения

Япония предоставит Бразилии кредит в размере 30 млрд иен (217 млн долларов) на поддержку здравоохранения и других сфер.

Япония предоставит Бразилии кредит в размере 30 млрд иен (217 млн долларов) на поддержку здравоохранения и других сфер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский МИД по итогам встречи премьер-министра и президента двух стран Фумио Кисиды и Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Хиросиме.

Стороны договорились смягчить визовые требования к владельцам бразильских паспортов, исключив необходимость получения краткосрочных виз для поездок в Японию. Лидеры двух стран обсудили другие проблемы, включая ситуацию в Украине и в Восточной Азии.