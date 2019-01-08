Япония предложит России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.

Как передает Report, об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что подобный документ, предположительно, будет подписан одновременно с мирным договором между Москвой и Токио.

По мнению японской стороны, указанные претензии могут усложнить и без того непростой диалог с российскими партнёрами относительно подписания соглашения.

Как уточняет издание, в Токио намерены выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны, не требуя их от Москвы.

В настоящее время число граждан, которые могут иметь право на возмещение ущерба составляет около 6 тыс. человек.

Также в Токио полагают, что каких-либо ответных претензий у Москвы по Курильским островам, вероятно, нет.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей.

Территориальные претензии Японии на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главным препятствием для заключения мирного договора между двумя странами.