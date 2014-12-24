​Правительство Японии ушло в отставку

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Члены кабинета министров Японии подали премьер-министру страны Синдзо Абэ прошения об отставке, которые были приняты.

Как передает Report, во второй половине дня особая сессия парламента страны изберет премьер-министра Японии.

Премьер-министр страны избирается из числа депутатов парламента и должен набрать более половины голосов; как правило, каждая партия в качестве кандидата выдвигает своего лидера.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто по итогам прошедших в Японии 14 декабря выборов в нижнюю палату парламента, имеющей преимущества перед палатой советников при определении главы кабинета министров и принятии законов, получила более двух третей депутатских мест — 326 из 475. Таким образом, премьер-министр Синдзо Абэ должен сохранить за собой свой пост и получит право сформировать правительство.