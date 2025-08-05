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Япония построит для Австралии военные корабли на $6,5 млрд

Япония построит для Австралии военные корабли на $6,5 млрд Япония получит исторический контракт на сумму 10 млрд австралийских долларов ($6,5 млрд) по строительству военных кораблей для Австралии. Это станет самой крупной сделкой Токио в сфере обороны с момента отмены запрета на военный экспорт в 2014 году.
Другие страны
5 августа 2025 г. 14:15
Япония построит для Австралии военные корабли на $6,5 млрд

Япония получит исторический контракт на сумму 10 млрд австралийских долларов ($6,5 млрд) по строительству военных кораблей для Австралии. Это станет самой крупной сделкой Токио в сфере обороны с момента отмены запрета на военный экспорт в 2014 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Подписание контрактов состоится уже в следующем году. Соглашения будут подписаны между Mitsubishi Heavy Industries, австралийским и японским правительствами.

В соответствии с соглашением, Mitsubishi Heavy Industries, начиная с 2029 года, поставит Королевским ВМС Австралии три модернизированных многоцелевых фрегата класса Mogami, построенных в Японии. Еще восемь фрегатов будут построены в Австралии.

Отмечается, что Австралия планирует развернуть корабли для защиты важнейших морских торговых путей и своих северных подходов в Индийском и Тихом океанах, где расширяется военное присутствие Китая.

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