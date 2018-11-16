Япония пообещала оставить Курилы без американских военных баз

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun, передает Report.

В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Но как сообщили изданию высокопоставленные японские чиновники, они не могут быть размещены без согласия Японии.

Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу.