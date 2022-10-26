Япония поможет Украине с подготовкой к трудной зиме

Правительство Японии оказывает поддержку властям Украины в вопросе подготовки к приближающемуся зимнему периоду.

Правительство Японии оказывает поддержку властям Украины в вопросе подготовки к приближающемуся зимнему периоду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в своем видеообращении к участникам международной экспертной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Берлине.

"В дополнение к оказанию помощи вынужденным переселенцам, а также к предоставлению продовольствия и медицинских услуг правительство Японии помогает властям Украины готовиться к трудной зиме, в частности, направляя стране обогревательные приборы и теплую одежду, - сказал глава правительства. - Кроме того, мы делимся с Украиной своим опытом в сфере разбора и восстановления поврежденных объектов, который был получен при устранении последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

"В следующем году Япония в качестве председателя Группы семи (G7) намерена стать во главе обсуждения мировым сообществом проблем скорейшего установления мира и восстановления Украины, - отметил Кисида. - В связи с этим хочу подчеркнуть, что Япония готова оказывать Украине постоянную поддержку".