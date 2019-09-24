​Япония полностью завершила торговые переговоры с США

Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник по итогам финального раунда переговоров сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который до недавнего времени занимал пост министра по восстановлению экономики страны.

"Переговоры полностью завершены", - подчеркнул он, добавив, что о дополнительных подробностях будет объявлено в ближайшие дни.

Вероятнее всего, о заключении торгового соглашения официально объявят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп, у которых на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября должны состояться переговоры.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате.