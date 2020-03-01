Япония полностью завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Все члены экипажа, до последнего остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, в воскресенье благополучно покинули судно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно", - подчеркнул он. Всего в воскресенье лайнер покинули около 500 членов экипажа и обслуживающего персонала судна. Глава японского Минздрава также в очередной раз выразил соболезнования родным и близким семерых пассажиров судна, которые умерли от коронавируса за прошедшее время.

Напомним, что операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля.