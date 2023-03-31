О нас

Япония подтвердила вступление Великобритании в Транстихоокеанское партнерство

Япония подтвердила вступление Великобритании в Транстихоокеанское партнерство Япония, председательствующая в объединении Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), подтвердила присоединение Великобритании к нему.
Другие страны
31 марта 2023 г. 05:42
Япония подтвердила вступление Великобритании в Транстихоокеанское партнерство

Япония, председательствующая в объединении Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), подтвердила присоединение Великобритании к нему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по восстановлению экономики Сигэюки Гото.

"Только что мы провели онлайн-заседание членов ВПСТТП, в котором председательствует Япония. Было принято решение одобрить присоединение Великобритании", - отметил он. Гото выразил надежду на плодотворное экономическое сотрудничество с Великобританией в рамках этого объединения, подчеркнув важность расширения свободной и открытой торговли в регионе и за его пределами.

Ранее о достижении договоренности о присоединении к ВПСТТП объявил глава британского правительства Риши Сунак, подчеркнув, что переговоры с другими членами торгового объединения заняли почти два года.

Соединенное Королевство стало первым новым членом партнерства с момента его создания. Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента Соединенных Штатов объявил об их выходе из соглашения. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi