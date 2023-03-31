Япония подтвердила вступление Великобритании в Транстихоокеанское партнерство

Япония, председательствующая в объединении Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), подтвердила присоединение Великобритании к нему.

Япония, председательствующая в объединении Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), подтвердила присоединение Великобритании к нему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по восстановлению экономики Сигэюки Гото.

"Только что мы провели онлайн-заседание членов ВПСТТП, в котором председательствует Япония. Было принято решение одобрить присоединение Великобритании", - отметил он. Гото выразил надежду на плодотворное экономическое сотрудничество с Великобританией в рамках этого объединения, подчеркнув важность расширения свободной и открытой торговли в регионе и за его пределами.

Ранее о достижении договоренности о присоединении к ВПСТТП объявил глава британского правительства Риши Сунак, подчеркнув, что переговоры с другими членами торгового объединения заняли почти два года.

Соединенное Королевство стало первым новым членом партнерства с момента его создания. Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента Соединенных Штатов объявил об их выходе из соглашения. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.