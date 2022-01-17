Япония подтвердила, что КНДР запустила две баллистические ракеты

Власти Японии подтверждают, что КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Власти Японии подтверждают, что КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Нобуо Киси.

"Северная Корея сегодня провела запуск двух баллистических ракет из западного района страны в восточном направлении. Они пролетели порядка 300 км и упали в Японское море в районе восточного побережья Северной Кореи. Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны", - сказал он. По словам министра, максимальная высота полета ракет при этом составила около 50 км.

Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) также сообщил о запуске двух ракет из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.