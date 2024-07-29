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Япония подписала контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО Patriot PAC-3

Япония подписала контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО Patriot PAC-3 Министерство обороны Японии подписало первый контракт на поставку Соединенным Штатам ракет для комплексов ПРО американской разработки Patriot PAC-3. Это призвано пополнить запасы армии США, которые серьезно сокращаются из-за передачи таких вооружений Укра
Другие страны
29 июля 2024 г. 09:11
Япония подписала контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО Patriot PAC-3

Министерство обороны Японии подписало первый контракт на поставку Соединенным Штатам ракет для комплексов ПРО американской разработки Patriot PAC-3. Это призвано пополнить запасы армии США, которые серьезно сокращаются из-за передачи таких вооружений Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

По данным японского военного ведомства, сумма контракта - около 3 млрд иен (примерно 20 млн долларов по текущему курсу). Количество передающихся США ракет не уточняется.

Комплексы ПРО Patriot PAC-3 и ракеты к ним производит в Японии корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries по американской лицензии. Правительство Японии еще в декабре 2023 года разрешило их продажу Соединенным Штатам при условии, что эти вооружения не будут напрямую переданы Украине без санкции Токио.

В совместном документе по итогам состоявшегося 28 июля в Токио совещания глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии по формуле "2+2" говорилось, что две страны изучат вопрос о совместном производстве военной техники. Конкретно были названы ракеты AMRAAM класса "воздух - воздух" с дальностью полета от 105 до 180 км в зависимости от модификации, а также ракеты для комплексов ПРО Patriot PAC-3.

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