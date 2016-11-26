Япония поднимала истребители на перехват шести самолетов КНР в районе Окинавы

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Воздушные силы самообороны Японии в субботу поднимали в воздух истребители в связи с приближением самолетов КНР к южной префектуре Окинава.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил oбъединенный комитет начальников штабов сил самообороны.

"Истребители были подняты по тревоге в связи с приближением шести самолетов КНР, среди которых были истребители Су-30 и стратегические бомбардировщики H-6", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было.

Как ранее сообщало Министерство обороны Японии, в период с апреля по сентябрь этого года японские истребители 407 раз поднимались в воздух для перехвата самолетов КНР. Основная часть вылетов осуществлялась в район островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.