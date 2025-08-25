Япония поддержит цифровизацию таможенных услуг в порту Актау в рамках Среднего коридора

Япония окажет поддержку в цифровизации таможенных услуг в порту Актау по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ Средний коридор).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу после завершения переговоров со своим японским коллегой Такаши Ивая в Астане.

В ходе переговоров с японской стороной особое внимание было уделено транспортно-логистическому сектору, добыче и переработке редкоземельных металлов, а также взаимодействию в ликвидации последствий Семирпалатинского ядерного полигона на здоровье казахстанцев.

"Правительство Японии выразило поддержку цифровизации таможенных услуг в порту Актау по ТМТМ. Кроме того, большие перспективы имеет сотрудничество в области атомной энергетики, производства и экспорта ядерного топлива, а также ядерной медицины", - сказал Нуртлеу.

Он напомнил, что Казахстан обладает богатыми запасами редких и важных элементов, необходимых для зеленой трансформации и высоких технологий.

"Из 32 видов сырья, необходимых для производства "зеленых" технологий в Японии, 22 производятся в Казахстане. В этой связи мы с коллегой выразили намерение реализовать конкретные инвестиционные проекты между "Тау-Кен Самрук" и японской корпорацией нефти, газа и металлов "JOGMEC", - добавил казахстанский министр.

Он также отметил, что Япония является традиционным рынком сбыта металлургической и нефтехимической продукции.

"На встрече были обсуждены перспективы заключения долгосрочных соглашений об экспорте ряда цветных металлов, таких как галлий и сульфат марганца", - подчеркнул Нуртлеу.

Он еще раз напомнил, что Казахстан и Япония призывают мир отказаться от ядерного оружия.

"В этом контексте особое значение имеет тот факт, что визит министра иностранных дел Японии совпадает с днем ​​закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В этом году отмечается 80-летие катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, а в следующем году – 35-летие закрытия Семипалатинского полигона", - сказал Мурат Нуртлеу.

По завершению переговоров, министры подписали межправительственный документ о выделении Казахстану безвозвратного гранта на оказание помощи пострадавшим от ядерных испытаний (медицинское оборудование на сумму $7,4 млн - ред.).

Нуртлеу также подтвердил обоюдное намерение и далее развивать диалог "Центральная Азия и Япония".

Относительно даты и места саммита "Центральная Азия + Япония" стороны продолжают консультации.

"В рамках расширения авиасообщения с Казахстаном в следующем году будет открыт прямой авиарейс Алматы-Токио", - добавил Нуртлеу.

По итогам 2024 года взаимный товарооборот Казахстана и Японии составил $2 млрд.