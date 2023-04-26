Япония по итогам саммита G7 хочет принять документ о ядерном разоружении

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой выступает за принятие документа, посвященного важности ядерного разоружения и нераспространения, по итогам предстоящего саммита Большой семерки (G7).

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой выступает за принятие документа, посвященного важности ядерного разоружения и нераспространения, по итогам предстоящего саммита Большой семерки (G7).

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, соответствующее соглашение будет представлять собой отдельный от итогового коммюнике документ. Уточняется также, что сейчас Токио на рабочем уровне обсуждает данную инициативу с представителями других стран G7.

NHK подчеркивает, что таким образом Япония, являясь единственной страной в мире, пострадавшей от боевого применения ядерного оружия, хочет послать международному сообществу сигнал о необходимости активизировать усилия по ядерному разоружению и нераспространению.