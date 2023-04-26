О нас

Япония по итогам саммита G7 хочет принять документ о ядерном разоружении

Япония по итогам саммита G7 хочет принять документ о ядерном разоружении Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой выступает за принятие документа, посвященного важности ядерного разоружения и нераспространения, по итогам предстоящего саммита Большой семерки (G7).
Другие страны
26 апреля 2023 г. 05:41
Япония по итогам саммита G7 хочет принять документ о ядерном разоружении

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой выступает за принятие документа, посвященного важности ядерного разоружения и нераспространения, по итогам предстоящего саммита Большой семерки (G7).

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, соответствующее соглашение будет представлять собой отдельный от итогового коммюнике документ. Уточняется также, что сейчас Токио на рабочем уровне обсуждает данную инициативу с представителями других стран G7.

NHK подчеркивает, что таким образом Япония, являясь единственной страной в мире, пострадавшей от боевого применения ядерного оружия, хочет послать международному сообществу сигнал о необходимости активизировать усилия по ядерному разоружению и нераспространению.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi