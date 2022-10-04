Япония планирует выслать российского дипломата

Правительство Японии планирует выслать дипломата РФ в ответ на признание российской стороной персоной нон грата консула японского генконсульства во Владивостоке.
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Отмечается, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается - ожидается, что будет выслан российский консульский работник. По данным издания, японские власти в ближайшее время уведомят российскую сторону о соответствующем решении.
Напомним, что Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил 26 сентября, что консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.