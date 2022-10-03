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Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве

Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве Правительство Японии намерено в октябре возобновить работу посольства в Киеве, временно закрытого в связи с боевыми действиями РФ в Украине.
Другие страны
3 октября 2022 г. 13:51
Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве

Правительство Японии намерено в октябре возобновить работу посольства в Киеве, временно закрытого в связи с боевыми действиями РФ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Ранее власти Японии официально заявляли, что решение о возобновлении работы диппредставительства будет принято на основании доклада японского посла в Украине Кунинори Мацуды, который с 22 августа по 4 сентября посетил Киев и оценил ситуацию на месте.

Открытие посольства, как считают в Токио, позволит укрепить сотрудничество со странами Группы семи (G7), поскольку послы этих государств-членов этого неформального объединения проводят консультации на месте.

По данным источников Kyodo, первое время в качестве посольства будет использоваться резиденция посла, поскольку она оборудована соответствующим образом на случай эвакуации. Кроме того, Япония планирует обратиться к охранной компании, так как в отличие от других стран не может направить для охраны посольства бойцов Сил самообороны.

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