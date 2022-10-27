Япония планирует строительство убежищ от ракетных обстрелов

Военное ведомство Японии намерено активно участвовать в программе строительства в стране убежищ от ракетного нападения, которые оно рассматривает как средство сдерживания потенциального противника.

Военное ведомство Японии намерено активно участвовать в программе строительства в стране убежищ от ракетного нападения, которые оно рассматривает как средство сдерживания потенциального противника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны страны Ясукадзу Хамада в опубликованном в четверг интервью газете Sankei Shimbun.

"Важно, - сказал он, - заняться строительством убежищ для защиты населения от ракетного нападения в рамках программы повышения оборонных расходов на будущий финансовый год. Этот вопрос мы активно обсудим до конца текущего года".

Министр отметил, что в качестве убежищ могут использоваться и некоторые объекты военного ведомства. Многие сооружения такого рода предполагается перевести под землю.

"В широком смысле, - сказал министр, - мы рассматриваем это как средство сдерживания. Противоположная сторона должна понять, что стрелять по нам бессмысленно".

"Северная Корея продвигает свою программу разработки баллистических ракет чрезвычайно высокими темпами, - продолжал министр. - Становится все более трудно фиксировать признаки подготовки к пуску и обеспечивать перехват ракет. Защита от них постоянно требует от нас новых усилий". В начале октября запущенная в КНДР ракета перелетела через северную часть территории Японии и упала в открытых водах Тихого океана. В Токио отмечалось, что население было оповещено об этом пуске слишком поздно.