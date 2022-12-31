Япония планирует разработать ракеты дальностью до 3 тыс. км

Правительство Японии планирует разработать ракеты дальностью в 2 и 3 тыс. км и принять их на вооружение в 2030-х годах.

Правительство Японии планирует разработать ракеты дальностью в 2 и 3 тыс. км и принять их на вооружение в 2030-х годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на источники, отметив, что такие шаги могут привести к гонке вооружений в регионе.

По его данным, на первом этапе планируется увеличить дальность имеющихся противокорабельных ракет "Тип 12" до 1 тыс. км и принять их на вооружение ориентировочно в 2026 году. На следующем этапе в начале 2030-х годов планируется принять на вооружение ракеты дальностью 2 тыс. км, предназначенные для обороны отдаленных островов. На последнем этапе, в середине 2030-х годов, планируется завершение разработки ракет дальностью 3 тыс. км, возможно, гиперзвуковых и управляемых.

Место размещения таких ракет пока не определено, но предполагается, что они могут быть размещены в различных местах от главного острова Хонсю до самого северного Хоккайдо, расположенного ближе всего к России, с целью повышения живучести пусковых установок в случае удара по местам их дислокации. Газета The Mainichi со ссылкой на источники ранее сообщала, что в качестве возможных мест размещения рассматриваются Хоккайдо, а также окрестности горы Фудзи.

Вместе с тем агентство Kyodo обращает внимание на возможные проблемы в согласовании размещения таких комплексов с местными властями. В качестве примера оно привело ситуацию с комплексами Aegish Ashore, от планов размещения которых было решено отказаться. Эти планы властей вызывали острое недовольство местного населения и властей в префектурах Акита и Ямагути.