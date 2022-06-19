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Япония планирует провести саммит G7 в Хиросиме

Япония планирует провести саммит G7 в Хиросиме Япония, к которой в следующем году переходит роль председателя в Группе семи (G7), намерена провести саммит объединения в Хиросиме во второй половине мая.
Другие страны
19 июня 2022 г. 10:32
Япония планирует провести саммит G7 в Хиросиме

Япония, к которой в следующем году переходит роль председателя в Группе семи (G7), намерена провести саммит объединения в Хиросиме во второй половине мая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно ранее заявлял, что все страны "семерки" поддержали идею провести следующую встречу руководителей в Хиросиме. Первоначально правительство Японии рассматривало возможность организации саммита G7 в июне 2023 года после окончания очередной парламентской сессии, но сроки были сдвинуты из-за опасений по поводу негативного влияния сезона дождей на проведение мероприятия.

Выбор места обусловлен желанием Японии продемонстрировать свою решимость играть активную роль в вопросах ядерного разоружения. Кроме того, Хиросима является избирательным округом японского премьер-министра Фумио Кисиды. График саммита в Японии, как ожидается, будет объявлен на встрече лидеров Группы семи, которая пройдет с 26 по 28 июня в Германии.

Последний раз Япония принимала саммит G7 в конце мая 2016 года в центральной префектуре Миэ. В Хиросиме тогда прошла встреча глав МИД объединения. В том же году в город прибыл Барак Обама, став первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму.

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