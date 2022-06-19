Япония планирует провести саммит G7 в Хиросиме

Япония, к которой в следующем году переходит роль председателя в Группе семи (G7), намерена провести саммит объединения в Хиросиме во второй половине мая.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно ранее заявлял, что все страны "семерки" поддержали идею провести следующую встречу руководителей в Хиросиме. Первоначально правительство Японии рассматривало возможность организации саммита G7 в июне 2023 года после окончания очередной парламентской сессии, но сроки были сдвинуты из-за опасений по поводу негативного влияния сезона дождей на проведение мероприятия.
Выбор места обусловлен желанием Японии продемонстрировать свою решимость играть активную роль в вопросах ядерного разоружения. Кроме того, Хиросима является избирательным округом японского премьер-министра Фумио Кисиды. График саммита в Японии, как ожидается, будет объявлен на встрече лидеров Группы семи, которая пройдет с 26 по 28 июня в Германии.
Последний раз Япония принимала саммит G7 в конце мая 2016 года в центральной префектуре Миэ. В Хиросиме тогда прошла встреча глав МИД объединения. В том же году в город прибыл Барак Обама, став первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму.