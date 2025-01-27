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Япония планирует присоединиться к американскому проекту по поиску внеземной жизни

Япония планирует присоединиться к американскому проекту по поиску внеземной жизни Правительство Японии рассматривает возможность присоединения к возглавляемой США инициативе по созданию космического телескопа для поиска планет, похожих на Землю, и внеземной жизни.
Другие страны
27 января 2025 г. 10:23
Япония планирует присоединиться к американскому проекту по поиску внеземной жизни

Правительство Японии рассматривает возможность присоединения к возглавляемой США инициативе по созданию космического телескопа для поиска планет, похожих на Землю, и внеземной жизни.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что в рамках проекта НАСА "Обсерватория обитаемых миров" в начале 2040-х годов планируется запуск космического телескопа, работающего в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах.

Токио намерен поручить специализированной группе в составе Японского агентства аэрокосмических исследований оценить возможный технологический вклад.

Аппарат, который станет преемником космического телескопа Джеймса Уэбба, запущенного в 2021 году, будет находиться на орбите, на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Он будет использовать инфракрасное и ультрафиолетовое излучение для обнаружения экзопланет с такими условиями, как жидкая вода и атмосфера, способная поддерживать жизнь.

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Версия на английском языке Japan plans to join US project in search for extraterrestrial life

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