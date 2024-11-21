Япония планирует потратить $141,2 млрд на повышение зарплат и субсидии

Правительство Японии намеревается принять пакет мер по стимулированию экономики на сумму 21,9 трлн иен ($141,2 млрд по текущему курсу), значительная часть средств из которого пойдет на субсидии и повышение заработных плат.

Правительство Японии намеревается принять пакет мер по стимулированию экономики на сумму 21,9 трлн иен ($141,2 млрд по текущему курсу), значительная часть средств из которого пойдет на субсидии и повышение заработных плат.

Как передает Report , об этом сообщило японское общественное телевидение NHK .

По данным телеканала, официально о пакете новых экономических мер будет объявлено в ближайшее время. В него войдут, в частности, субсидии для местного населения на оплату счетов за электроэнергию и газ. Для выделения соответствующих средств власти намереваются в оперативном порядке принять дополнительный бюджет на текущий финансовый год.

В последние годы на фоне растущих цен на сырье и энергоносители власти Японии поэтапно расширяют меры по поддержке национальной экономики и местного населения. В первую очередь речь идет о субсидиях, связанных с оплатой счетов за электроэнергию. В 2023 году на них было выделено более 39 трлн иен (более $266 млрд).