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Япония планирует отменить все ограничения на въезд из-за COVID-19 с 29 апреля

Япония планирует отменить все ограничения на въезд из-за COVID-19 с 29 апреля Власти Японии намерены с 29 апреля отменить все действующие из-за коронавируса ограничительные меры при въезде в страну.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 17:24
Япония планирует отменить все ограничения на въезд из-за COVID-19 с 29 апреля

Власти Японии намерены с 29 апреля отменить все действующие из-за коронавируса ограничительные меры при въезде в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Изначально планировалось, что ограничения будут сняты с 8 мая, но сейчас правительство рассматривает вариант сдвига этого срока на более ранний, поскольку в Японии в конце апреля-начале мая начнутся длинные праздники - "Золотая неделя". В этот период многие жители страны путешествуют. Также нынешнее решение властей связано с предстоящим 8 мая пересмотром статуса коронавируса и переводом его в разряд менее опасных вирусов, таких как сезонный грипп.

В настоящее время при пересечении границы необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами препаратов от COVID-19, одобренных ВОЗ. При отсутствии сертификата нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанная за 72 часа до вылета в Японию. Все остальные требования и ограничения, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.

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