Япония планирует открыть первую постоянную военную базу за рубежом

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Япония планирует создать первую постоянную военную базу за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, она будет располагаться в Джибути на северо-востоке Африки.

По сообщению японской газеты "Санкэй", сейчас у Японии есть временный опорный пункт в Джибути, где базируются эсминец ВМС и два патрульных самолета. Токио хочет арендовать у властей страны площадь примерно в 12 гектаров, и построить на ней казарму, административные помещения и склады.

База будет использоваться для борьбы с сомалийскими пиратами.

Кроме того, как отмечает газета, ее могут использовать как средство противодействия Китаю, который также планирует расширять свое присутствие в этом районе.