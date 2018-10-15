Япония планирует открыть первую постоянную военную базу за рубежом

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Япония планирует создать первую постоянную военную базу за рубежом.
Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, она будет располагаться в Джибути на северо-востоке Африки.
По сообщению японской газеты "Санкэй", сейчас у Японии есть временный опорный пункт в Джибути, где базируются эсминец ВМС и два патрульных самолета. Токио хочет арендовать у властей страны площадь примерно в 12 гектаров, и построить на ней казарму, административные помещения и склады.
База будет использоваться для борьбы с сомалийскими пиратами.
Кроме того, как отмечает газета, ее могут использовать как средство противодействия Китаю, который также планирует расширять свое присутствие в этом районе.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости