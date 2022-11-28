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Япония планирует оснастить подлодки ракетами Type 12 дальностью более 1 000 км

Япония планирует оснастить подлодки ракетами Type 12 дальностью более 1 000 км Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить подводные лодки Сил самообороны вертикальными пусковыми установками для запуска модернизированных ракет Type 12, дальность которых планируется увеличить до 1000 км и более.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 06:50
Япония планирует оснастить подлодки ракетами Type 12 дальностью более 1 000 км

Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить подводные лодки Сил самообороны вертикальными пусковыми установками для запуска модернизированных ракет Type 12, дальность которых планируется увеличить до 1000 км и более.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

В настоящее время противокорабельные ракеты Type 12 японского производства имеют дальность в несколько сотен километров. В рамках планируемого правительством кардинального укрепления оборонных способностей страны этими ракетами планируется оснастить корабли и истребители, а дальность увеличить до 1 000 и более км, что позволит запускать их за пределами действия ПВО условного противника.

По данным источников Nikkei, наземная версия ракет Type 12 может быть взята на вооружение в 2026 году, корабли могут быть оснащены ими в 2027 году, а самолеты - в 2029 году. Исследования для размещения ракет на подводных лодках могут начаться ориентировочно в 2025 года, а фактическое размещение - после 2030 года.

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