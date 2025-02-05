О нас

Япония планирует договориться с Трампом об увеличении импорта СПГ из США

Япония планирует договориться с Трампом об увеличении импорта СПГ из США Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен договориться об увеличении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США на своей первой личной встрече с президентом Дональдом Трампом, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 15:42
Япония планирует договориться с Трампом об увеличении импорта СПГ из США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен договориться об увеличении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США на своей первой личной встрече с президентом Дональдом Трампом, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщили источники в правительстве Японии в среду.

Отмечается, что предложение Исиба о расширении закупок СПГ будет способствовать росту энергобезопасности Японии, испытывающей нехватку ресурсов. После роста цен на энергоносители из-за конфликта в Украине Токио ищет альтернативных поставщиков, поскольку сейчас зависит от Австралии в качестве поставщика энергоресурсов. Американский СПГ дешевле австралийского на 10%, но его доставка занимает более месяца.

Окончательное решение будет зависеть от переговоров частных компаний, которые обсудят цены и условия поставок.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Брюсселе работники предприятий из ряда европейских стран протестуют из-за политики ЕС
В Брюсселе работники предприятий из ряда европейских стран протестуют из-за политики ЕС
5 февраля 2025 г. 16:46
В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили
В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили
5 февраля 2025 г. 16:28
В ряде штатов США сегодня пройдут протесты против политики Трампа
В ряде штатов США сегодня пройдут протесты против политики Трампа
5 февраля 2025 г. 16:17
Китай может начать антимонопольное расследование в отношении Apple
Китай может начать антимонопольное расследование в отношении Apple
5 февраля 2025 г. 15:51
Трамп предложил заключить с Ираном контролируемое соглашение по ядерной программе
Трамп предложил заключить с Ираном "контролируемое соглашение" по ядерной программе
5 февраля 2025 г. 15:44
В США неизвестные украли 100 тыс. куриных яиц на фоне их дефицита
В США неизвестные украли 100 тыс. куриных яиц на фоне их дефицита
5 февраля 2025 г. 15:24
МИД Франции: Основой будущего сектора Газа будет палестинское государство
МИД Франции: Основой будущего сектора Газа будет палестинское государство
5 февраля 2025 г. 15:07
В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы
В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы
5 февраля 2025 г. 15:03
Мэр Варшавы: Польша могла бы выставить ЕС счет за прием беженцев из Украины
Мэр Варшавы: Польша могла бы выставить ЕС счет за прием беженцев из Украины
5 февраля 2025 г. 14:57
Основатель Amazon приостановил финансирование организации по климату
Основатель Amazon приостановил финансирование организации по климату
5 февраля 2025 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi