Япония планирует договориться с Трампом об увеличении импорта СПГ из США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен договориться об увеличении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США на своей первой личной встрече с президентом Дональдом Трампом, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен договориться об увеличении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США на своей первой личной встрече с президентом Дональдом Трампом, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщили источники в правительстве Японии в среду.

Отмечается, что предложение Исиба о расширении закупок СПГ будет способствовать росту энергобезопасности Японии, испытывающей нехватку ресурсов. После роста цен на энергоносители из-за конфликта в Украине Токио ищет альтернативных поставщиков, поскольку сейчас зависит от Австралии в качестве поставщика энергоресурсов. Американский СПГ дешевле австралийского на 10%, но его доставка занимает более месяца.

Окончательное решение будет зависеть от переговоров частных компаний, которые обсудят цены и условия поставок.