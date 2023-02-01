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Япония планирует 24 февраля провести саммит G7 в онлайн-формате

Япония планирует 24 февраля провести саммит G7 в онлайн-формате Япония планирует провести 24 февраля саммит Группы семи в онлайн-формате, приуроченный к первой годовщине с момента начала боевых действий России в Украине.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 13:01
Япония планирует 24 февраля провести саммит G7 в онлайн-формате

Япония планирует провести 24 февраля саммит Группы семи в онлайн-формате, приуроченный к первой годовщине с момента начала боевых действий России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Деталей относительно повестки встречи не приводится, однако ожидается, что основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины. Япония неоднократно заявляла о своем намерении в качестве председателя "семерки" продвигать санкции против Москвы и помощь Киеву.

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Версия на английском языке Japan plans to hold G7 summit on February 24 online

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