Япония планирует 24 февраля провести саммит G7 в онлайн-формате

Япония планирует провести 24 февраля саммит Группы семи в онлайн-формате, приуроченный к первой годовщине с момента начала боевых действий России в Украине.

Япония планирует провести 24 февраля саммит Группы семи в онлайн-формате, приуроченный к первой годовщине с момента начала боевых действий России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Деталей относительно повестки встречи не приводится, однако ожидается, что основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины. Япония неоднократно заявляла о своем намерении в качестве председателя "семерки" продвигать санкции против Москвы и помощь Киеву.