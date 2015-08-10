​Япония перезапускает первый реактор АЭС "Фукусима"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Работы по перезапуску первого после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году атомного реактора начались на АЭС "Сэндай" на юге Японии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил оператор станции компания Kyushu Electric Power Co.

Оператор начал проверку состояния аварийных регулирующих кассет, которые должны контролировать интенсивность ядерной реакции на первом энергоблоке станции. Если во время проверки не будет выявлено никаких отклонений, то реактор будет запущен уже во вторник. Первое электричество он выработает 14 августа.

Таким образом, АЭС "Сэндай" в префектуре Кагосима на острове Кюсю станет первой в Японии атомной электростанцией, которая возобновит работу после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года.