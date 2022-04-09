Япония перестанет страховать компании, работающие на российском рынке

Японские агентства, специализирующиеся на страховании имущества и рисков, приостановили заключение новых договоров с японскими компаниями, которые работают в России.

Японские агентства, специализирующиеся на страховании имущества и рисков, приостановили заключение новых договоров с японскими компаниями, которые работают в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

По информации, речь идет и о крупной страховой компании Tokio Marine Nichido. Действующие контракты также невозможно будет продлить, поскольку из-за санкций в отношении РФ после начала военных действий на Украине возникли большие трудности с проведением транзакций. Поэтому японским частным предприятиям, которые останутся на российском рынке, придется заключать договоры с местными страховщиками, поясняет агентство.

Согласно сведениям JETRO, около 50 компаний страны продолжают деятельность в России.

Tokio Marine Nichido, является дочерней компанией Tokio Marine Holdings, крупнейшей частной страховой компании по страхованию имущества и несчастных случаев.