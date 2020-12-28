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Япония перестает выдавать визы иностранцам

Япония перестает выдавать визы иностранцам Япония с понедельника вводит фактический запрет на въезд и перестает выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.
Другие страны
28 декабря 2020 г. 03:53
Япония перестает выдавать визы иностранцам

Япония с понедельника вводит фактический запрет на въезд и перестает выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, меры будут действовать минимум до конца января следующего года.

Таким образом, в Японию смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут сдать в аэропорту прилета.

Также в Японию в соответствии с межправительственными договоренностями смогут въехать бизнесмены и бизнес-делегации из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию.

При этом служба миграционного контроля не стала отменять действие новых виз, которые были выданы до 28 декабря. Исключение касается документов, полученных в Великобритании и ЮАР, а также людей, которые побывали в двух указанных странах в течение 14 дней перед прибытием в Японию. Для таких категорий въезд закрыт.

Вместе с тем отменяются послабления для жителей Японии, которые совершают краткосрочные деловые командировки. До настоящего времени им не требовалось оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь с 28 декабря это правило будет действовать вновь.

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