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Япония пересмотрит стратегию национальной безопасности

Япония пересмотрит стратегию национальной безопасности Япония планирует принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года.
Другие страны
27 марта 2022 г. 21:16
Япония пересмотрит стратегию национальной безопасности

Япония планирует принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды.

По его словам, власти Японии не исключают фундаментальное укрепление оборонных возможностей страны. При этом японский премьер-министр подчеркнул недопустимость одностороннего изменения статуса-кво в Восточной Азии.

Кисида добавил, что ситуация в Украине может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны. Кроме того, он выразил готовность Японии оказывать помощь Украине.

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