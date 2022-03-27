Япония пересмотрит стратегию национальной безопасности

Япония планирует принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года.

Япония планирует принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды.

По его словам, власти Японии не исключают фундаментальное укрепление оборонных возможностей страны. При этом японский премьер-министр подчеркнул недопустимость одностороннего изменения статуса-кво в Восточной Азии.

Кисида добавил, что ситуация в Украине может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны. Кроме того, он выразил готовность Японии оказывать помощь Украине.