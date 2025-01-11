Япония передаст Индонезии патрульные катера

Япония предоставит Индонезии высокоскоростные патрульные катера.

Япония предоставит Индонезии высокоскоростные патрульные катера.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

Решение было принято после проведения переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.

"Япония стремится к сотрудничеству в области укрепления обороноспособности и обеспечения энергетической безопасности", - сказал Исиба.

Ожидается, что два патрульных катера будут доставлены в рамках программы оборонной помощи Японии, направленной на укрепление связей в области безопасности с союзными ей государствами.