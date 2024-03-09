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Япония отложила запуск разведывательного спутника

Япония отложила запуск разведывательного спутника Частная японская компания Space One Co. отложила запуск своей ракеты, запланированный на субботу, из-за того, что в опасную зону падения ракеты вошел корабль.
Другие страны
9 марта 2024 г. 09:41
Япония отложила запуск разведывательного спутника

Частная японская компания Space One Co. отложила запуск своей ракеты, запланированный на субботу, из-за того, что в опасную зону падения ракеты вошел корабль.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что токийская компания сначала отложила запуск своей ракеты Kairos на 16 минут по сравнению с первоначально запланированным на 11:01 утра, после чего объявила о переносе.

Компания не назвала новую дату запуска ракеты, на борту которой будет находиться правительственный разведывательный спутник.

Отмечается, что Space One станет первой в Японии частной компанией, которая выведет на орбиту спутник.

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