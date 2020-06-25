​Япония отказалась размещать американскую систему ПРО

Япония отказалась от плана по размещению американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Таро Коно.

Ранее он заявлял о намерении отказаться от Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем.

Напомним, что решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore правительство приняло в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 млрд иен (около 890 млн долларов США), а введение в строй планировалось до 2023 года.