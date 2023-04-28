Япония отказалась рассматривать вопрос размещения у себя ядерного оружия

Правительство Японии не собирается рассматривать и даже обсуждать вопрос размещения на своей территории чьего-либо ядерного оружия.

Правительство Японии не собирается рассматривать и даже обсуждать вопрос размещения на своей территории чьего-либо ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Совместное обладание ядерным оружием является недопустимым с точки зрения трех безъядерных принципов. Правительство не собирается вести дискуссии на эту тему", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов подтвердить позицию правительства по вопросу возможности размещения на территории страны ядерного оружия третьих стран. Эта тема поднималась на фоне заявления президента США Джо Байдена, который в ходе своего визита в Сеул подчеркнул, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове.

Токио последовательно придерживается политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Намерение и впредь придерживаться этим трем принципам в последние годы неоднократно подчеркивали все главы японских правительств, включая действующего премьер-министра Фумио Кисиду.