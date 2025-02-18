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Япония отказалась от участия в конференции ДЗЯО в качестве наблюдателя

Япония отказалась от участия в конференции ДЗЯО в качестве наблюдателя Япония не будет участвовать в качестве наблюдателя в третьей конференции участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет в марте в Нью-Йорке.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 13:36
Япония отказалась от участия в конференции ДЗЯО в качестве наблюдателя

Япония не будет участвовать в качестве наблюдателя в третьей конференции участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет в марте в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая на пресс-конференции во вторник.

По словам Такэси, причина отказа заключается в том, что "будет трудно продвигать ядерное разоружение без привлечения государств, обладающих ядерным оружием". Он также призвал сосредоточиться на усилиях по ядерному разоружению в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Министр подчеркнул, что участие в конференции в качестве наблюдателя может затруднить получение широкой поддержки для предпринимаемых усилий в рамках ДЗЯО, а также будет нежелательным с точки зрения содействия ядерному разоружению.

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