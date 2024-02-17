Япония осуществила второй по счету запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3

Новая японская ракета-носитель тяжелого класса H3 стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Новая японская ракета-носитель тяжелого класса H3 стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Изначально запуск должен был состояться 15 февраля, но его пришлось перенести из-за плохих погодных условий.

В JAXA позже сообщили, что двигатель второй ступени H3 успешно запустился. Он проработал нормально. Ракета вышла на орбиту Земли, после чего в штатном режиме было произведено отделение небольшого спутника. Основная цель, которую ставило перед собой JAXA, - подтвердить нормальную работу двигателей на всех этапах полета.

Это второй по счету запуск ракеты H3. В 2023 году во время первой попытки из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали ее самоуничтожение.