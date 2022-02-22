О нас
Аудио новости

Япония осудила признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

Япония осудила признание Россией "ДНР" и "ЛНР" Правительство Японии осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской "народных республик".
Другие страны
22 февраля 2022 г. 07:01
Япония осудила признание Россией ДНР и ЛНР

Правительство Японии осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской "народных республик".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы не признаем и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил он, подчеркнув, что действия России "нарушают нормы международного права". Глава японского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в настоящее время Япония вместе с международным сообществом рассматривает вопрос жесткого ответа на действия России, включая санкции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
20 февраля 2022 г. 19:48
Начальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
ФотоНачальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
19 февраля 2022 г. 11:09
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
18 февраля 2022 г. 17:00
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi