Япония осудила признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

Правительство Японии осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской "народных республик".

Правительство Японии осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской "народных республик".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы не признаем и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил он, подчеркнув, что действия России "нарушают нормы международного права". Глава японского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в настоящее время Япония вместе с международным сообществом рассматривает вопрос жесткого ответа на действия России, включая санкции.