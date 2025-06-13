Япония осудила израильский удар по Ирану

Правительство Японии осуждает израильский удар по Ирану в то время, пока предпринимаются усилия для дипломатического урегулирования вопроса иранской ядерной программы

Правительство Японии осуждает израильский удар по Ирану в то время, пока предпринимаются усилия для дипломатического урегулирования вопроса ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава японского МИД Такэси Ивая.

"Крайне прискорбно, что военные средства были использованы в то время, пока продолжаются дипломатические усилия по мирному урегулированию иранской ядерной проблемы, в первую очередь переговоры между США и Ираном", - сказал он на пресс-конференции, добавив что Япония осуждает действия, ведущие к эскалации напряженности.