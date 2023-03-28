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Парламент Японии одобрил бюджет на этот год с рекордными военными расходами

Парламент Японии одобрил бюджет на этот год с рекордными военными расходами Бюджетная комиссия верхней палаты парламента Японии во вторник одобрила проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 года) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен.
Другие страны
28 марта 2023 г. 09:12
Парламент Японии одобрил бюджет на этот год с рекордными военными расходами

Бюджетная комиссия верхней палаты парламента Японии во вторник одобрила проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 года) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Окончательное утверждение бюджета состоится во второй половине дня в ходе формальной процедуры на заседании верхней палаты.

Главной причиной роста объемов бюджета станет запланированное увеличение расходов на оборону. В 2023 финансовом году они составят 6,8 трлн иен, что в 1,25 раза больше показателя текущего года. 211,3 млрд иен из них будут выделены на закупку у США крылатых ракет Tomahawk. Оборонные расходы, как ожидается, превысят планку 1% ВВП, которая десятилетиями считалась лимитом для этой статьи бюджета.

Доходы от налоговых поступлений ожидаются на рекордном уровне 69,44 трлн иен, а с учетом иных доходов дефицит бюджета составит 35,62 трлн иен. Дефицит будет покрыт выпуском облигаций. Несмотря на рекордные налоговые поступления, высокая зависимость бюджета от долговых обязательств останется на неизменном уровне в 30%. Госдолг Японии уже превышает ВВП почти в два раза.

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