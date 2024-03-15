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Япония одобрила идею экспорта истребителей нового поколения

Япония одобрила идею экспорта истребителей нового поколения В пятницу правящие партии Японии согласились смягчить строгие правила передачи оборонного оборудования, чтобы разрешить экспорт истребителей нового поколения, которые будут разрабатываться совместно с Великобританией и Италией.
Другие страны
15 марта 2024 г. 15:21
Япония одобрила идею экспорта истребителей нового поколения

В пятницу правящие партии Японии согласились смягчить строгие правила передачи оборонного оборудования, чтобы разрешить экспорт истребителей нового поколения, которые будут разрабатываться совместно с Великобританией и Италией.

Об этом Report передает со ссылкой на Kyodo.

Кабинет премьер-министра Фумио Кисиды планирует 26 марта пересмотреть руководство по реализации политики "трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий", чтобы разрешить поставки истребителей, сообщает агентство.

Кисида также заявил, что экспорт истребителей будет осуществляться только в страны, подписавшие с Японией договор о передаче оборонного оборудования и технологий, а каждый отдельный случай экспорта потребует отдельного одобрения кабинета министров.

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