Япония одобрила идею экспорта истребителей нового поколения

В пятницу правящие партии Японии согласились смягчить строгие правила передачи оборонного оборудования, чтобы разрешить экспорт истребителей нового поколения, которые будут разрабатываться совместно с Великобританией и Италией.

В пятницу правящие партии Японии согласились смягчить строгие правила передачи оборонного оборудования, чтобы разрешить экспорт истребителей нового поколения, которые будут разрабатываться совместно с Великобританией и Италией.

Об этом Report передает со ссылкой на Kyodo.

Кабинет премьер-министра Фумио Кисиды планирует 26 марта пересмотреть руководство по реализации политики "трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий", чтобы разрешить поставки истребителей, сообщает агентство.

Кисида также заявил, что экспорт истребителей будет осуществляться только в страны, подписавшие с Японией договор о передаче оборонного оборудования и технологий, а каждый отдельный случай экспорта потребует отдельного одобрения кабинета министров.